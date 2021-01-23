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Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman biyografisi

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman biyografisi konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 23 Ocak 2021 Cumartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:33
Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman biyografisi
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Ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Annenin Günahı ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı. Yeni dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Zehra oldu.

Bir Annenin Günahı Zehra karakteri

Bir Annenin Günahı dizisinde Zehra Suna’nın kızıdır. Liseli genç bir kız olan Zehra ailesine çok bağlı olmasına karşın sengin olma hayali kuran ve lüks yaşamak isteyen biridir. En yakın arkadaşı Filiz ile sosyal medyada ünlüleri takip eden ve onlar gibi olmak isteyen genç kızın bu istekleri başına dert açacak.

Mina Derman kimdir?

Dizide Zehra karakterine genç oyuncu Mina Derman hayat veriyor. Mina Derman 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu 173 cm boyunda 75 kilodur. MEF okullarından mezun olan Derman Arif Pişkin’den özel oyunculuk dersleri almaktadır. Genç oyuncu daha önce İncir Ağacı dizisinde İnci karakterine hayat vermişti.



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıZehraDizi
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