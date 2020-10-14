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Bir Annenin Günahı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Bir Annenin Günahı neden yayınlanmıyor?

Fox TV'de yayın hayatına başlamış olan Bir Anneni Günahı adlı dizi ne zaman yeni sezona başlayacak? Pandemi sürecinin araya girmesiyle birlikte tatil yapan diziler normalleşme süreci içerisinde yeniden yayın hayatlarına dönmüşlerdi Bir Annenin Günahı adlı dizi ise hala başlamayarak hayranları tarafından beklenmekte. Dizinin başlamama sebebi ne? Dizi yayın hayatına son mu verdi? Tüm bu soruların cevabını haberimizde sizler için cevapladık. İşte detaylar...

14 Ekim 2020 Çarşamba 18:10
Bir Annenin Günahı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Bir Annenin Günahı neden yayınlanmıyor?
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Limon Film Savaşçı dizisinin üstüne yeteri kadar düşemediği gibi Bir Annenin Günahı dizisinin üstüne yeteri kadar düşemedi. Aslında nedeni maddi zorluklar yaşamalarıydı. Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri pandemi öncesinde başlamış ve 2 bölüm çekilerek tatil sürecine girmişti. Limon filme son darbe ise Fox TV’den geldi.


Fox TV yönetimi geçici olarak Bir Annenin Günahı dizisini bir kenara bıraktı. Fox TV'nin şu anda 7 dizisi var ve her gün dolu. Fox TV yönetimi, Baraj ve Öğretmen dizilerinden birinin final yapacağı inancındaydı ve Limon Filmin kendi dizisini hazırlaması gerektiğini söyledi. Pandeminin başlamasıyla birlikte Baraj ve Öğretmen dizileri sezon finalini zorunlu olarak yaptı. Öğretmen dizisinin geç yayına başlamasıyla Bir Annenin Günahı dizisinin de yayına başlama tarihi gecikmiş oldu. Öğretmen dizisiyle Baraj dizisini final yapmadan Bir Annenin Günahı dizisinin başlaması mümkün değil. Bu iki dizinin en geç kasım ayında final yapmaları bekleniyor.

Bir Annenin Günahı Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizisin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair sorular ortaya çıkıyor. Baraj veya Öğretmen dizisi final olsa da Limon Filminin diziyi çekmeye devam edecek güce sahip değil. Limon Film, büyük kar elde ettiği Savaşçı dizisini bile çekememekte. Yapımın elde edemediği ödemeler Limon Film'i devrilme eşiğine getirmiş durumda. Bu nedenle Bir Annenin Günahı dizisinin daha başlayamadan final yapacak gibi görülüyor.

Limon Film, kaynağı bulup Bir Annenin Günahı dizisinin çekimlerine devam ederse Kasım ayı sonunda Bir Annenin Günahı dizisi yayına başlayacak. Önceki oyuncuları tekrar birleştirmeyi başarabilirse çünkü Annenin günah dizisinin devam etmeyeceğini düşünen birçok oyuncu, sözleşmeyi feshetmeyi ve diğer dizileri kabul etmeyi düşünüyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 18:10
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvBir Annenin GünahıDizi
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