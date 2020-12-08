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Bir Annenin Günahı tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta yayınlanacak?

Ekranların merakla beklenen dizisi Bir Annenin Günahı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkarken en merak edilen soru dizinin özetinin ne zaman yayınlanacağı oldu. Pek çok kişi, Bir Annenin Günahı tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta yayınlanacak? sorusunu araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 22:02
Bir Annenin Günahı tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta yayınlanacak?
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Ekranların yeni dizisi Bir Annenin Günahı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkarken pek çok kişi dizinin özet bölümünün hangi gün ve saatte yayınlanacağını araştırmaya başladı. Saat 20.00’da başlayacak 1. Bölümü kaçıranların araştırdığı özet bölümü ise dizinin 1. Bölümü bittikten sonra 22.oo’da yayınlanmaya başlayacak.

Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği Bir Annenin Günahı dizisi ilk bölümü ile görücüye çıkıyor. Dizinin ilk bölümüne özel olarak 1. Bölümden hemen sonra tekrarının verileceği açıklanırken bu durumun ilerleyen süreçler için değişiklik göstereceği belirtildi.

Bir Annenin Günahı tekrar gün ve saatleri

  • 21 Kasım Cumartesi – 22.00 ve 00.30
  • 22 Kasım Pazar: 06.00
  • 22 Kasım Pazar : 16.00
  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:02
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