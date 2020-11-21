Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Özge Özberk kimdir?

Bir Annenin Günahı dizisi ile bölümü ile izleyici karşısına çıkınca pek çok kişi oyuncuları araştırmaya başladı. Dizide başrol olan Özge Özberk’in canlandırdığı Suna karakteri merak ediliyor. Güzelliği, oyunculuğu ve tecrübesi ile Bir Annenin Günahı dizisinin başrol oyuncusu olan Özge Özberk araştırılıyor.

Bir Annenin Günahı Suna kimdir?

Suna, güzelliği ile dikkat çeken bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı olan Suna gecekonduda yaşamaktadır. Zar zor bir şekilde dükkanı işleten ve kazandığı ile çocuklarını okutan Suna aynı zamanda ev kooperatifine girmiştir.

Özge Özberk kimdir?

13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özberk, Müjdat Gezen tiyatrolarından 2000 – 2002 yılları arasında aldığı eğitim sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun olmuştur.

İlk defa Oğlum Adam Olacak adlı tiyatroda hem oyunculuk hem de yönetmen yardımcılığı yapan Özberk daha sonrasında Bizimkiler, Bizim Ev ve Sır Dosyası gibi farklı pek çok projede görev almıştır.

2004 yılında Çağan Irmak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çemberimde Gül Oya dizisi ile ilk defa kamera önü oyunculuğu yapan Özberk gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı.

2005 yılında Kırık Hayatlar dizisinde görev alan güzel oyuncu 2007 yılında Hayim Sadioğlu ile evlendi.

2014 yılında Hayat Ağacı dizisinde görev alan başarılı oyuncu Özge Özberk Bir Annenin Günahı dizisinde başrol oyuncusudur.

Özge Özberk’in görev aldığı tiyatro oyunları

1997 - Otogargara: Yılmaz Erdoğan – BKM

1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan – BKM

2001 - Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan – BKM

2011 - Sinek Kadar Kocan Olsun, Başımda Bulunsun : Hatice Meryem - Tiyatro kare

2012 - Aşka 103 Adım : Neil Simon - Tiyatro kare

Özge Özberk’in görev aldığı film ve diziler

1989 – Bizimkiler

1993 - Şaban Askerde

1995 - Bizim Ev

1997 - Bir Demet Tiyatro

1999 - Sır Dosyası

2000 - Yıldız Tepe

2003 - G.O.R.A

2004 - Dayı

2004 - Çemberimde Gül Oya

2004 - Kadın İsterse

2005 - Kırık Kanatlar

2005 - Babam ve Oğlum

2006 - Bir Demet Tiyatro

2007 – 120

2007 - Sinekli Bakkal

2007 - Mavi Gözlü Dev

2007 - Geniş Zamanlar

2008 - Yol Arkadaşım

2008 – Hakimiyet

2008 - A.R.O.G

2008 - Kolay Gelsin

2011 - Canım Babam

2011 - Pis Yedili

2012 - N'apcaz Şimdi

2013 - Hayat Ağacı