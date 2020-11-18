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Bir Annenin Günahı Sadri kimdir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Dizide Sadri karakterine hayat veren Musa Uzunlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:37
Bir Annenin Günahı Sadri kimdir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler
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Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan bir Annenin Günahı dizisinde Sadri karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Sadri’ye Musa Uzunlar hayat vermektedir.

Sadri Kimdir?

Dizide Yağmur’un babası olan ve Yağmur için her şeyi yapmaya hazır olan Sadri, Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Dizide Sadri karakteri iyi kalpli, zeki ve çalışkan bir adamdır.


Musa Uzunlar Kimdir?

1959 yılında Antalya’da dünyaya gelen Musa Uzunlar, Mimar Sinan Üniversitesi’nde tiyatro okumuştur. Çeşitli oyunlarda oyunculuk yapan ve yönetmenlik yapan deneyimli tiyatrocu çok fazla tiyatro oyununda rol almıştır.

Musa Uzunlar Rol Aldığı Yapımlar

  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • Fatmagül’ün Suçu Ne?
  • Şubat
  • Poyraz Karayel
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 17:37
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Anahtar Kelimeler:
SadriBiranneningünahı
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