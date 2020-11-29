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Bir Annenin Günahı neyin uyarlaması?

Yeni dizi Bir Annenin Günahı ilk bölümüyle beğenileri topladı. İlk bölümüyle çok sevilen dizi yurt dışından uyarlamadır. Dizi seveler Bir Annenin Günahı neyin uyarlaması merak ediyor.

29 Kasım 2020 Pazar 19:02
Bir Annenin Günahı neyin uyarlaması?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahı izleyicilerden tam not aldı. Dizi ilk bölümüyle konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir Annenin Günahı hangi diziden uyarlama

Kanal D’nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı Filipinler’de yayınlanan A Mother’s Guilt dizisinden uyarlanmıştır. A Mother Guilt dizisi 208 bölüm sürmüştü. Ülkemize Bir Annenin Günahı adıyla uyarlanan dizinin yapımcılığını Limon Yapım üstlendi. Dizinin yönetmenliğini Filiz Atasoy Pakman yapıyor. Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan kaleme aldığı dizide Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Musa Uzunlar, Mehmet Aslantuğ, Emre Kınay, Simay Barlas gibi sevilen isimler yer alıyor.

Dizide bir annenin işlemediği cinayetin ardından suçlanması ve yaşadıkları konu ediniyor. Öte yandan dizinin çekimleri İstanbul’un Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor.



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziBir Annenin Günahı
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