Bir Annenin Günahı neden yayından kaldırıldı?

Fox Tv'de yayına sürüleceği bildirilen dizi Bir Annenin Günahı, dizinin yapımcılığını üstlenen Limon Film ile Fox Tv arasındaki dargınlıktan sonra Kanal D diziyi satın almıştı; fakat daha sonra Kanal D'de beklenen izlenmeyi alamayınca dizi final yaparak yayından kaldırıldı.
Dizi neden yayından kaldırıldı?
Bir Annenin Günahı dizisi beklenilen izlenmeyi karşılayamadığı için final yaptı. Beş bölüm yayınlanan dizi bu süre zarfında çok fazla reyting alamadı. Dizinin senaryosunun çok kötü olması da final sebeplerinden biriydi.
Son Güncelleme: 21.12.2020 23:57