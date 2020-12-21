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Bir Annenin Günahı neden yayından kaldırıldı?

Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisi neden yayından kaldırıldı?

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:57
Bir Annenin Günahı neden yayından kaldırıldı?
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Fox Tv'de yayına sürüleceği bildirilen dizi Bir Annenin Günahı, dizinin yapımcılığını üstlenen Limon Film ile Fox Tv arasındaki dargınlıktan sonra Kanal D diziyi satın almıştı; fakat daha sonra Kanal D'de beklenen izlenmeyi alamayınca dizi final yaparak yayından kaldırıldı.

Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri 2020 yılının şubat ve mart aylarında başlamış ve kasım ayında ise yayına girmişti.Yapımcı Limon film oyuncuları bekletmeye almış ve beş bölümlük ücretlerini ödeyerek işini bitirecekti fakat Limon filmin geçmişi iyi anılmıyordu. Savaşçı dizisindeki oyuncular ve set çalışanlarının da ücretlerini ödememiş ve protestoya sebebiyet vermişti.

Dizi neden yayından kaldırıldı?

Bir Annenin Günahı dizisi beklenilen izlenmeyi karşılayamadığı için final yaptı. Beş bölüm yayınlanan dizi bu süre zarfında çok fazla reyting alamadı. Dizinin senaryosunun çok kötü olması da final sebeplerinden biriydi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
DiziBiranneningünahıKanalDFinalYayın
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