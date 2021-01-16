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Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Nefise Karatay biyografisi

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Nefise Karatay biyografisi haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Nefise Karatay biyografisi konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ocak 16 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:34
Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Nefise Karatay biyografisi
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Nazan karakterine Nefise Karatay hayat vermektedir.

Nazan Kimdir?

Dizide Nazan Sadri’nin eşidir. Çetin ile arasında bir şeyler olan Nazan, Sadri’nin yarattığı boşluk duygusunu onunla doldurmaktadır.

Nefise Karatay Kimdir?

1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen ve ilk olarak Number One’da program sunana Nefise Karatay, 1997 yılında ise Miss Turkey ikincisi olmuştur. Nefise Karatay’ın ilk oyunculuk deneyimi ise 1996 yılında Mirasyediler dizisi ile olmuştur. Ayrıca Yeni Hayat, Avcı 2001, Kurşun Asker, Çılgın Yuva, Üç Kadın, Meçhule Gidenler, Hayat Kavgam, Otel Divane gibi pek çok yapımda rol almıştır.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
NazanBiranneningünahı
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