İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahları'nda Nazan karakterine hayat verecek olan Nefise Karatay araştırılmaya başladı. Pek çok Bir Annenin Günahı bekleyeni, Nazan kimdir ve Nefise Karatay kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 17:06
Bir Annenin Günahı Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay hakkında bilgiler
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Dizide önemli bir yere sahip olacak Nefise Karatay ise Nazan karakterine hayat verecek.

Bir Annenin Günahı Nazan kimdir?

Nazan, eşi Sadri’nin sürekli iş gezilerine çıkması ve kendisini boşlaması nedeni yalnızlık çekmektedir. Zarif ve bir o kadarda güzel olan Nazan Sadri’nin böyle davranmasından hoşnut değildir.


Kendini yalnız hissetmesinin sebebi ise Çetin’in tavırları ve konuşmalarıdır. Nazan’ı elde edebilmek için elinden gelen her şeyi yapan Çetin, sonunda istediğini başararak Nazan ile yasak bir ilişkiye başlar. Nazan Sadri’yi sevse de bu birlikteliğe evet demiştir.

Çetin’in yanında kendini güçlü ve değerli hissettiği için bu birlikteliğe evet diyen Nazan’ın en büyük korkusu ise Sadri’nin bu ilişkiyi öğrenmesidir. Nazan’ın bir diğer korkusu ise Yağmur’un bu ilişkiyi öğrenecek olmasıdır.  

Nefise Karatay kimdir?

26 Nisan 1976 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Karatay, mankenlik, sunuculuk ve oyunculuk yapmaktadır.

İlk defa 1996 yılında Tatlı Kaçaklar dizisi ile ün kazanan Karatay daha sonrasında Avcı dizisinde görev almıştır.

Türkiye’de asıl ününe Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ahu Toros rolü ile kavuşan Karatay o günden beri filmlerde ve dizilerde oynamaktadır.

Nefise Karatay görev aldığı diziler

  • Bir Annenin Günahı
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • Çılgın Yuva
  • Uy Başuma Gelenler
  • Beşik Kertmesi
  • Yeni Hayat
  • Avcı
  • Tatlı Kaçıklar

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıNefise KaratayNazanKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!

Popüler Haberler

Uzak Ara Eğlence programındaki dış ses kime ait? Abdullah Oğuz yapımları ve hayatı
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
PTT kargo gönderi takip ifadelerinin anlamları nelerdir? 2020
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2020 Evde cevizli baklava tarifi
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2020 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
Nöbetçi noterler çalışıyor mu? 14 15 Kasım Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi
KYK borçlarında son durum ne? 2020 KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borç affı çıkar mı?
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Fakir aileler için devlet yardımları nelerdir? Devlet yardımı alma şartları
Avon Fransız markası mı, hangi ülkeye ait marka?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den yeni sınav tarihleri açıklandı! ÖSYM 2020 TYT ve AYT sınav tarihleri
Türkler Geliyor At Üstünde Alpler Türkler Geliyor filmi şarkısı ve sözleri
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Kasım 2020 Cumartesi
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Motto kelimesi ne demek, Türk Dil Kurumuna göre anlamı
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 14 Kasım 2020 Cumartesi
Star TV ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Ev programı neden final yaptı?
Altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.