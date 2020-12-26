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Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 26.12.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:49
Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
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Dizi Hakkında

Kanal D'de yayınlanacak yeni ulusal dizilerden birisidir. Yüksel Aksu, Limon Film dizisinin yönetmeni olsa da senaryosu Ahmet Yurdakul tarafından yazılmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mehmet Aslantuğ, Simay Barlas gibi oyuncular rol almaktadır. Dizi, Filipin televizyon dizisi Mother's Guilt, veya Hanggang Saan'ın uyarlamasıdır. Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Bir Annenin Günahı Konusu

Dizinin konusu bir kadının mücadelesi, çocuğunun mutluluğu için her şeyi düşünen bir annenin vermiş olduğu mücadeleleri anlatıyor. İşlemediği bir suçu işlemekle suçlanan ve hapse atılan annenin haklı mücadelesinden haberdar edilecek. "Bir Annenin Günahı" dizisinde, iki çocuklu bekar bir annenin yaşam mücadelesini anlatan, oğlunun ameliyat olması için para arayan bir annenin karışmış olduğu bir suçun ardından aşkı ve mücadelesi anlatılacak. Ayaklarının üzerinde duran ancak çocuğunun sağlığı için suç işleyen bir annenin dramı ve iki gencin aşk hikayesi bu gerçekle sınanacaktır.

Bir Annenin Günahı Oyuncuları ve Karakterleri

Özge Özberk – Suna

Musa Uzunlar

Emre Kınay

Mert Yazıcıoğlu

Simay Barlas

Pamir Pekin

Alihan Türkdemir

Dizi Fragmanı




Son Güncelleme: 26.12.2020 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıKanal DDizi
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