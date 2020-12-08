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Bir Annenin Günahı Kahraman Kimdir? Hüseyin Turunç Kimdir?

Bir Annenin Günahı ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşurken dizide en merak edilen oyunculardan bir tanesi Kahraman oldu. Aynı zamanda Kahraman karakterine hayat veren Hüseyin Turunç'ta merak edilmeye başlandı.

08 Aralık 2020 Salı 22:03
Bir Annenin Günahı Kahraman Kimdir? Hüseyin Turunç Kimdir?
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Ekranların merak edilen dizisi Bir Annenin Günahı oyuncuları araştırılmaya devam ederken en merak edilen isim Kahraman karakteri oldu. Kahraman karakteri merak edilirken karaktere hayat veren Hüseyin Turunç’ta araştırılmaya başlandı.

Bir Annenin Günahı Kahraman kimdir?

Yusuf ile birlikte Hukuk fakültesi öğrencisi olan Kahraman çok eğlenceli ve komik birisidir. Kahraman okul harçlığını çıkarmak için okuldan sonra fırında çalışmaktadır. Kilosu nedeni ile sınıfında ki kızların kendisi ile dalga geçmesi üzerine rahatsız olmaya başlamıştır.

Hüseyin Turunç kimdir?

1 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelen Turunç aslen Gazianteplidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun olan Turunç ilk olarak Eskişehir Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. Daha sonrasında Haldun Dormen tiyatrolarında görev alan Turunç sahne deneyimi alarak dizilerde görev almaya başlamıştır. 1.85 boyunda olan Turun. 110 kilodur.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:03
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Bir Annenin GünahıKahramanHüseyin Turunç Kimdir
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