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Bir Annenin Günahı İbrahim kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisi izleyiciler tarafından heyecanla beklenmektedir. Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizide İbrahim karakterine kimin hayat vereceği merak konusudur.

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:35
Bir Annenin Günahı İbrahim kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim karakterine kimin hayat vereceği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide İbrahim karakterine Pamir Pekin hayat vermektedir.

İbrahim dizide iki çocuğunun annesini kaybeden ve onlara bakan bir adamdır. Suna’dan hoşlanan İbrahim, komiserlik yapmaktadır.


Pamir Pekin Kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pamir Pekin Marmara Üniversitesinde Ekonomi okumuştur. Modellik de yapan Pekin, ilk olarak İyi Uçuşlar dizisinde rol almıştır. Sonrasında Komiser Nevzat ve Parmaklıklar Ardında dizilerinde oynayan oyuncu, Hayat Şarkısı dizisi ile tanınır hale gelmiştir.

Pamir Pekin Rol Aldığı Yapımlar

  • İyi Uçuşlar
  • Komiser Nevzat
  • Vurgun
  • Parmaklıklar Ardında
  • Lale Devri
  • Tozlu Yollar
  • Güzel Çirkin
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Gönül İşleri
  • İlişki Durumu: Karışık
  • Gülümse Yeter
  • Keskin Bıçak
  • Yuvamdaki Düşman
  • Tutsak
  • Hayat Şarkısı
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 17:35
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Anahtar Kelimeler:
IbrahimBiranneningünahı
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