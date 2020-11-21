İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Bir Annenin Günahı Göksu Masalı balık evi nerede?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına bu akşam girecek olan Bir Annenin Günahı isimli dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizinin çekim alanlarının nerede bulunduğu seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizinin çekim alanlarının nerede bulunduğu ve Göksu Masalı Balık Evinin nerede bulunduğu araştırma konusu oldu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 18:53
Bir Annenin Günahı Göksu Masalı balık evi nerede?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bir Annenin Günahı isimli dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak edilmeye başlandı. Bu akşam ekranlarda yer alacak olan dizinin çekim alanlarının hangi il ve semtte gerçekleştiği araştırılmaya devam ediyor.

Dizinin çekim alanları olarak genelde karşımıza Hastane, fırın, balıkçı çıkmaktadır. Bunların yanında Sadri’ye ait olan lüks bir ev ve Sadri’nin şirketi de çekim alanları arasında yerini almaktadır.


Dizide yer alan üniversite kampüsü de merak konusu oldu. Üniversite sahnelerinde yer alan dersliklerin genişliği ve çekici olması dikkatleri çekti. Bu kampüs ve derslikler, İstanbul Üniversitesine ait olduğu açıklanmıştır.

Dizinin yönetmenliğini yapan Yüksel Aksu, dizinin çekimleri için okul ortamı, hastane, boş arazi ve depoya benzer mekanları kullanmıştır.

Bir Annenin Günahı Dizisi Göksu Masalı Balık Evi Nerede Bulunmaktadır?

Suna karakterine hayat veren Özge Özberk’in işlettiği Göksu Masalı Balık Evi, dizi için tasarlan mış olan bir yerdir. Gerçekte böyle bir yer bulunmamaktadır. Özel olarak hazırlanan bir platoda bu yer tasarlanmıştır. Salgından dolayı dizinin çekimleri Beykoz’da özel olarak hazırlanan plato ve deniz kıyısında olan mekanlarda çekilmiştir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 18:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıDiziKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!

Popüler Haberler

Bir Annenin Günahı Göksu Masalı balık evi nerede?
Devlet destekli kaz yetiştiriciliğinden nasıl yararlanılır? Başvuru şartları nelerdir?
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezonu oyuncuları
Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Hangi aile hekimliğine bağlıyım? Aile hekimimi nasıl değiştiririm?
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör özellikleri
Star TV Sol Yanım konusu ve dizi oyuncuları
2020 yılı Kanada asgari ücreti
7300 nitelik kodu nediR? Personel alımı 7300 nitelik kodu özel şart anlamı
Seray Sever'den Mehmet Ali Erbil'in hastaneye giderleri aylık ödeme miktarı açıklaması
Kalk Gidelim Julia kimdir? Gerçek adı nedir? Ecem Karavus hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Didem Balçın hakkında bilgiler
Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? Özel bankalar konut kredisi faiz oranlarına indirim yapmaya devam ediyor
Market bayiliği almak için aranan şartlar nelerdir? Bayilik veren 5 market
Maddi yardım veren kurum ve kuruluşlar hangileri? 2020
Şok market indirimli Samsung t290 Tablet nasıl, alınır mı?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
En düşük faizli 50 Bin TL kredi veren bankalar hangileridir?
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.