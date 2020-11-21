Bir Annenin Günahı Göksu Masalı balık evi nerede?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bir Annenin Günahı isimli dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak edilmeye başlandı. Bu akşam ekranlarda yer alacak olan dizinin çekim alanlarının hangi il ve semtte gerçekleştiği araştırılmaya devam ediyor.

Dizinin çekim alanları olarak genelde karşımıza Hastane, fırın, balıkçı çıkmaktadır. Bunların yanında Sadri’ye ait olan lüks bir ev ve Sadri’nin şirketi de çekim alanları arasında yerini almaktadır.

Dizide yer alan üniversite kampüsü de merak konusu oldu. Üniversite sahnelerinde yer alan dersliklerin genişliği ve çekici olması dikkatleri çekti. Bu kampüs ve derslikler, İstanbul Üniversitesine ait olduğu açıklanmıştır.

Dizinin yönetmenliğini yapan Yüksel Aksu, dizinin çekimleri için okul ortamı, hastane, boş arazi ve depoya benzer mekanları kullanmıştır.

Bir Annenin Günahı Dizisi Göksu Masalı Balık Evi Nerede Bulunmaktadır?

Suna karakterine hayat veren Özge Özberk’in işlettiği Göksu Masalı Balık Evi, dizi için tasarlan mış olan bir yerdir. Gerçekte böyle bir yer bulunmamaktadır. Özel olarak hazırlanan bir platoda bu yer tasarlanmıştır. Salgından dolayı dizinin çekimleri Beykoz’da özel olarak hazırlanan plato ve deniz kıyısında olan mekanlarda çekilmiştir.