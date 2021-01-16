İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Bir Annenin Günahı dizisinin Yusuf'u Mert Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi!

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Bir Annenin Günahı dizisinin Yusuf'u Mert Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi! başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 16.01.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:29
Bir Annenin Günahı dizisinin Yusuf'u Mert Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi!
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden en merak edileni olan Bir Annenin Günahı’na katılan yeni bir oyuncu oldu. Dizide Yusuf karakterine hayat verecek oyuncu belli olurken kanal ve dizi ekibi tarafından yapılan açıklamada Yusuf karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandıracak.

Üniversite öğrencisi olan Yusuf zeki ve iyi niyetli birisidir. Okuldan arta kalan zamanlarında ailesine destek olabilmek için çeşitli işlerde çalışan Yusuf ailesine ve sevdiklerine hem maddi hem manevi yönden destek olmaktadır.

Bir Annenin Günahı Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir?

10 Mayısıs 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu 1.77 boyundadır. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümünde okuyan Yazıcıoğlu, oyuncu olmayı dizide figüranlık yapan arkadaşının yanına gittiğinde karar vermiştir. Ümit Çırak Mota Eğitim’de oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Netflix’in Aşk 101 dizisinde görev almıştır ve Afra Saraçoğlu ile sevgilidir.

Mert Yazıcıoğlu görev aldığı diziler

2020 – Bir Annenin Günahı (Yusuf)

2018 – Bir Litre Gözyaşı

Mehmed Bir Cihan Fatihi

Karagül

Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Yazıcıoğlu’nun 1.2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Hesabında 150 gönderisi olan yakışıklı oyuncu dikkat çeken paylaşımlar yapmaktadır.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirBir Annenin GünahıYusufMert Yazıcıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Berk Atan dizideki rolü ve hayatı
Bir Annenin Günahı Ali karakterini kim canlandırıyor? Alihan Türkdemir kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisinin Yusuf'u Mert Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin’i kim canlandırıyor? Erdal Cindoruk'ün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Burs nedir? Maddi durumu kötü olan öğrencilere burs veren kurumlar
E-Devlet vasiyetname sorgulama işlemi nasıl yapılır?
2019 Yılı LGS sınavıyla öğrenci alan il ve ilçelere göre nitelikli okullar listesi!
Hercai Miran’ın annesi ölmedi mi? Dilşah karakterini kim canlandıracak?
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 8 Ocak 2020 yeni bölüm neden yok?
Son dakika! Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştüler!
A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakterini kim canlandırıyor? Ekinsu Kansu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk'ün yer aldığı diziler
2021 Survivor'da gerilim dolu anlar!
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.