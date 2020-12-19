İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...

Bir Annenin Günahı dizisine katılan Simay Barlas kimdir? Yağmur karakteri kimdir?

19 Aralık 2020 tarihli Bir Annenin Günahı dizisine katılan Simay Barlas kimdir? Yağmur karakteri kimdir? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 19 Cumartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:35
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Simay Barlas kimdir? Yağmur karakteri kimdir?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yakın bir tarihte yayınlanacağı ifade edilen Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları hakkında araştırmalar devam ediyor. Filiz Pakman yönetiminde çekilecek olan ve Ahmet Yurdakul tarafından senaryosu yazılacak olan dizide Yağmur karakteriyle ilgili meraklı sorular soruluyor.

Bir Annenin Günahı Yağmur Kimdir?

Dizide ailenin tek çocuğu olan ve babası ile arasında özel bir bağ kulan Yağmur karakteri her zaman dürüstlüğü savunmaktadır. Kendine güveni yüksek olan Yağmur karakteri güzelliği ile de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Babası vefat ettikten sonra hayatı yön değiştiren yağmur karakterini ayağa kaldıran isim Suna’nın oğlu Yusuf olacaktır.

Bir Annenin Günahı dizisinde Yağmur karakterine Simay Barlas hayat vermektedir. Simay Barlas 1988 senesinde doğmuştur. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Barlas ilk defa geçtiğimiz sene yayınlanan Paramparça dizisinde elde etmiştir. 2019 senesinde Dijital Esaret filminde yer alan Barlas son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde Yağmur karakterini canlandırmak için hazırlıklarına devam etmektedir. Aşağıdaki kısımda Simay Barlas’ın daha önce yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

2020 – Bir Annenin Günahı (Yağmur)

2019 – Zalim İstanbul (Damla)

2017 – Adı Efsane (Naz)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde)

2014 – Paramparça (Öykü)



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DBir Annenin GünahıYağmurSimay Barlas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı
Kırmızı Oda Esra kimdir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Esra kimdir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

İkizler Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Terazi Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Aslan Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Koç Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Oğlak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Azizler filmi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Diploma alımı için vekalet nasıl verilir? Diploma Vekaleti işlemleri
Çektiği rezil TikTok videosu ile gündeme gelen Ceylin Akçalı kimdir? TikTok' ta yayınladığı video
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı; Pazar iş günü cuma tatil olsun
Akrep dizisindeki Şahin karakteri Kimdir? Taha Baran Özbek dizideki rolü ve hayatı
Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım neden yok? Özge Özder neden ayrıldı, geri dönecek mi?
İbo Show konuğu Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri kimdir?
Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin doğum tarihi
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.