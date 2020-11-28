İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Son Dakika
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer...

Bir Annenin Günahı dizisine katılan Mert Yazıcıoğlu kimdir? Yusuf karakteri kimdir?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Bir Annenin Günahı dizisine katılan Mert Yazıcıoğlu kimdir? Yusuf karakteri kimdir? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Kasım 28 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:29
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Mert Yazıcıoğlu kimdir? Yusuf karakteri kimdir?
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden en merak edileni olan Bir Annenin Günahı’na katılan yeni bir oyuncu oldu. Dizide Yusuf karakterine hayat verecek oyuncu belli olurken kanal ve dizi ekibi tarafından yapılan açıklamada Yusuf karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandıracak.

Üniversite öğrencisi olan Yusuf zeki ve iyi niyetli birisidir. Okuldan arta kalan zamanlarında ailesine destek olabilmek için çeşitli işlerde çalışan Yusuf ailesine ve sevdiklerine hem maddi hem manevi yönden destek olmaktadır.

Bir Annenin Günahı Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir?

10 Mayısıs 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu 1.77 boyundadır. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümünde okuyan Yazıcıoğlu, oyuncu olmayı dizide figüranlık yapan arkadaşının yanına gittiğinde karar vermiştir. Ümit Çırak Mota Eğitim’de oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Netflix’in Aşk 101 dizisinde görev almıştır ve Afra Saraçoğlu ile sevgilidir.

Mert Yazıcıoğlu görev aldığı diziler

2020 – Bir Annenin Günahı (Yusuf)

2018 – Bir Litre Gözyaşı

Mehmed Bir Cihan Fatihi

Karagül

Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Yazıcıoğlu’nun 1.2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Hesabında 150 gönderisi olan yakışıklı oyuncu dikkat çeken paylaşımlar yapmaktadır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirBir Annenin GünahıYusufMert Yazıcıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Annenin Günahı dizisi Ali karakteri kimdir? Alihan Türkdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisine katılan Mert Yazıcıoğlu kimdir? Yusuf karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin karakteri kimdir? Erdal Cindoruk kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu Zehra kimdir? Mina Derman hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan'ın yer aldığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?
Kaç haftalık hamileyim? Hamilelik haftası hesaplama
MasterChef Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? İlk Bilgiler Geldi
TOKİ ucuz konut alma şartları nelerdir? Kimler ucuz konut satışı kampanyalarına başvurabilir?
Öğrenciler 3 GB ücretsiz interneti nasıl aktif hale getirebilecek, nasıl kullanacak?
Mide botoksu nasıl uygulanır? Mide botoksu kilo vermek için yapılır mı?
Gönül Dağı dizisi Keriman karakteri kimdir? Çiğdem Aygün'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Mendirman Celaleddin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
İbo Show 2020 yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda?
28 Kasım Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak bugün saat kaçta başlıyor?
2021 hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi zam ve vergi hesaplaması
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.