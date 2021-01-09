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Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri kimdir? Mina Derman nereli, yaşı kaç?

9 Ocak 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri kimdir? Mina Derman nereli, yaşı kaç? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ocak 9 Cumartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:26
Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri kimdir? Mina Derman nereli, yaşı kaç?
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Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Bir Annenin Günahı izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi gördü. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Zehra oldu.

Bir Annenin Günahı Zehra kimdir?

Zehra ailenin küçük kızıdır. Abisi Yusuf ve annesi Suna’nın yaşadığı zorlukları anlayacak yaşta olan Zehra artık yaşananlardan bıkmıştır. Ailesini ne kadar sevse de zengin olma hayali kuran ve lüks yaşam sürmek isteyen genç bir kız olan Zehra arkadaşı Filiz ile zengin olmak istemektedir.

Mina Derman kimdir?

Dizide Zehra karakterini genç oyuncu Mina Derman canlandırıyor. Derman 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş ve aldığı oyunculuk derslerinin ardından küçük yaştan itibaren sektörde yer almıştır. Genç oyuncu ilk olarak 2019 yılında İncir Ağacı dizisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Genç oyuncu şimdi de Zehra karakteriyle Bir Annenin Günahı dizisinde yer alacak.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Mina DermanZehraDizi
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