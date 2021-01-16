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Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Mina Derman dizideki rolü ve hayatı

Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Mina Derman dizideki rolü ve hayatı konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:26
Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Mina Derman dizideki rolü ve hayatı
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Ekranların merakla beklenen yeni dizisi Bir Annenin Günahı izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi gördü. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Zehra oldu.

Bir Annenin Günahı Zehra kimdir?

Zehra ailenin küçük kızıdır. Abisi Yusuf ve annesi Suna’nın yaşadığı zorlukları anlayacak yaşta olan Zehra artık yaşananlardan bıkmıştır. Ailesini ne kadar sevse de zengin olma hayali kuran ve lüks yaşam sürmek isteyen genç bir kız olan Zehra arkadaşı Filiz ile zengin olmak istemektedir.

Mina Derman kimdir?

Dizide Zehra karakterini genç oyuncu Mina Derman canlandırıyor. Derman 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş ve aldığı oyunculuk derslerinin ardından küçük yaştan itibaren sektörde yer almıştır. Genç oyuncu ilk olarak 2019 yılında İncir Ağacı dizisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Genç oyuncu şimdi de Zehra karakteriyle Bir Annenin Günahı dizisinde yer alacak.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Mina DermanZehraDizi
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