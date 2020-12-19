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Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri kimdir?

Gündemi bir süredir meşgul eden Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri kimdir? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 19.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:34
Bir Annenin Günahı dizisindeki Nazan karakteri kimdir?
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Nazan karakterine Nefise Karatay hayat vermektedir.

Nazan Kimdir?

Dizide Nazan Sadri’nin eşidir. Çetin ile arasında bir şeyler olan Nazan, Sadri’nin yarattığı boşluk duygusunu onunla doldurmaktadır.

Nefise Karatay Kimdir?

1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen ve ilk olarak Number One’da program sunana Nefise Karatay, 1997 yılında ise Miss Turkey ikincisi olmuştur. Nefise Karatay’ın ilk oyunculuk deneyimi ise 1996 yılında Mirasyediler dizisi ile olmuştur. Ayrıca Yeni Hayat, Avcı 2001, Kurşun Asker, Çılgın Yuva, Üç Kadın, Meçhule Gidenler, Hayat Kavgam, Otel Divane gibi pek çok yapımda rol almıştır.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
NazanBiranneningünahı
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