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Bir Annenin Günahı dizisindeki Kahraman karakteri kimdir? Hüseyin Turunç nereli, yaşı kaç?

Merak uyandıran Bir Annenin Günahı dizisindeki Kahraman karakteri kimdir? Hüseyin Turunç nereli, yaşı kaç? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:46
Bir Annenin Günahı dizisindeki Kahraman karakteri kimdir? Hüseyin Turunç nereli, yaşı kaç?
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Ekranların merak edilen dizisi Bir Annenin Günahı oyuncuları araştırılmaya devam ederken en merak edilen isim Kahraman karakteri oldu. Kahraman karakteri merak edilirken karaktere hayat veren Hüseyin Turunç’ta araştırılmaya başlandı.

Bir Annenin Günahı Kahraman kimdir?

Yusuf ile birlikte Hukuk fakültesi öğrencisi olan Kahraman çok eğlenceli ve komik birisidir. Kahraman okul harçlığını çıkarmak için okuldan sonra fırında çalışmaktadır. Kilosu nedeni ile sınıfında ki kızların kendisi ile dalga geçmesi üzerine rahatsız olmaya başlamıştır.

Hüseyin Turunç kimdir?

1 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelen Turunç aslen Gazianteplidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun olan Turunç ilk olarak Eskişehir Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. Daha sonrasında Haldun Dormen tiyatrolarında görev alan Turunç sahne deneyimi alarak dizilerde görev almaya başlamıştır. 1.85 boyunda olan Turun. 110 kilodur.



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:46
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Hüseyin Turunç KimdirKahramanBir Annenin Günahı
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