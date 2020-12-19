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Bir Annenin Günahı dizisinde Filiz karakterini Deniz Ertürk canlandırıyor

Bir Annenin Günahı dizisinde Filiz karakterini Deniz Ertürk canlandırıyor konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. konusuyla ilgili olarak 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:32
Bir Annenin Günahı dizisinde Filiz karakterini Deniz Ertürk canlandırıyor
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda Deniz Ertürk, Ilgaz Kaya, Mina Derman, Emre Kınay, Pamir Pekin, Musa Uzunlar ve Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Dizide Filiz karakterine Deniz Ertürk hayat vermektedir.

Deniz Ertürk Kimdir?

Deniz Ertürk İstanbul Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatronun yanı sıra bale ile uğraşan Ertürk, Töre ve Çakırcalı Mehmet Efe yapımlarında rol almıştır.

Dizide canlandırdığı Filiz karakteri, İsmail’İn kızı ve Zehra’nın arkadaşı olan Filiz, lüks bir yaşamı hayal etmektedir. Zehra’yı da diğer taraftan kıskanan Filiz, lüks ve zengin bir hayat yaşamak için yapacağı hatalara arkadaşını da katacaktır.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:32
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FilizBiranneningünahı
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