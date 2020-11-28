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Bir Annenin Günahı dizisinde Çetin karakterini Emre Kınay canlandırıyor

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Bir Annenin Günahı dizisinde Çetin karakterini Emre Kınay canlandırıyor başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 28.11.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:41
Bir Annenin Günahı dizisinde Çetin karakterini Emre Kınay canlandırıyor
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Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Çetin karakterine hayat verecek olan oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bir Annenin Günahı Çetin Kimdir?

Kanal D’nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı dizisinde Çetin karakterine ünlü oyuncu Emre Kınay hayat vermektedir. Çetin karakteri gerçek bir içten pazarlıklı biri olarak görülürken, Sadri’nin sahip olduğu tüm mal varlığını üstüne almak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Dizinin en tehlikeli karakterlerinden olan Çetin karakteri, Sadri’nin bir çalışanı olmasına rağmen yükselmeyi başarmış ve hırsı sayesinde Sadri’nin yakınına kadar girmiştir. Nazan’ı da bu yolda kullanan Çetin hiç sevmediği halde onu Sadri’ye yakın kalmak için kullanmaktadır.

Emre Kınay Kimdir?

Emre Kınay 1970 senesinde doğmuştur. Uzun seneler boyunca Türk televizyonlarında çeşitli yapımlarda yer alan başarılı oyuncu tiyatro kökenlidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kınay Duru Tiyatrosu’nun kurucusudur. İlk defa Yeditepe İstanbul dizisinde oynamıştır. Sonrasında ise pek çok farklı yapımda başrol ve yan rollerde yer almıştır. Aşağıdaki kısımda daha önce yer aldığı tüm diziler sıralanmıştır.

  • Bir Annenin Günahı
  • Kırmızı Oda
  • Sevgili Geçmiş
  • Vurgun
  • Kara Yazı
  • Güneşin Kızları
  • Ulan İstanbul
  • Sil Baştan
  • Güneşi Beklerken
  • Evvel Zaman Hikayesi
  • Dürüye’nin Güğümleri
  • Aile Reisi
  • Karamel
  • Ölümüne Sevdalar
  • Esir Şehrin İnsanları
  • Yılan Hikayesi
  • Yeditepe İstanbul


Son Güncelleme: 28.11.2020 19:41
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Bir Annenin GünahıÇetinEmre KınayKanal D
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