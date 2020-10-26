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Bir Annenin Günahı dizisinde çalan şarkı İranlı Mohsen Namjoo Zolf şarkısı

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Bir Annenin Günahı isimli diziye ait olan fragmanda çalan müzik gündem oldu? Dizinin fragmanında yer alan müzik kime ait? Bir Annenin Günahı isimli dizide çalan şarkı ne anlam içermektedir?

26 Ekim 2020 Pazartesi 18:12
Bir Annenin Günahı dizisinde çalan şarkı İranlı Mohsen Namjoo Zolf şarkısı
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Kanal D’de yayın hayatına yakında başlayacak olan Bir Annenin Günahı isimli dizinin fragmanında yer alan şarkı gündem oldu. Fragmanı gören herkes şarkıyı arama girişiminde bulundu. Şarkıyı Limon Yapım’ın patronu Hayri Aslan tarafından belirlendiği açıklandı.

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Simay Barlas ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrolünü paylaştığı dizi olan Bir Annenin Günahı, Filipinler yapımı bir diziden uyarlandı. Dizinin fragmanında çalan müziğin sahibi olan İran asıllı Mohsen Namjoo, dizide şarkı çaldıktan sonra herkes tarafından tanınmaya başladı. Pek çok kişi Zolf isimli şarkıyla sanatçıyı tanımaya başladı.


Milliyet Cadde'nin köşe yazarlarından Sina Koloğlu da köşesinde şarkıyı detaylı bir şekilde anlattı. Koloğlu, şu detayları verdi: "Hafız-Şirazi'nin gazelidir. On dördüncü yüzyıl İran şairi. Kendisinin Gazel'in öncüsü olduğunu yazdı.

İranlı müzisyen Mohsen Namjoo, Türkiye'de birden. Fazla konser vermiştir ve müziği geniş bir yelpazeye sahip dedi Sina Koloğlu, müzisyenin detaylı bilgilerini köşe yazısında okuyuculara tanıttı:

"Kanal D'nin yeni dizilerinden birisi olan Bir Annenin Günahı’nın fragmanında çalan müzik. İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’ya ait. Şarkının adı "Zolf". Hafız- Şirazi'nin gazelidir. 14. yüzyıldan İran şairi. Gazelin öncüsü olduğunu yazıyor. Mohsen ülkemizde birçok konser verdi. Samimi bir itiraf: Onunla bu vesileyle tanıştım. Müziği çok geniş ...

Setar saz'a benzer üç telli Fars kökenli bir enstrümanla başlar ve çok sesli bir müzikle bütünleşir. Lütfen albümlerini dinleyin. Peki bunu kim düşündü? Limon Yapım’ın sahibi Hayri Aslan bizzat istekte bulundu. Umarım bu dizinin film müziği bu kadar zarif ve farklı olur.


https://youtu.be/Gs1WEuvfQHQ


Son Güncelleme: 26.10.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DDiziBir Annenin GünahıMüzik
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