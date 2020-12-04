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Bir Annenin Günahı dizisinde çalan Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık'ın Dargın şarkısı sözleri ve videosu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde çalan Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık'ın Dargın şarkısı sözleri ve videosu içeriğimizde yer alıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 18:35
Bir Annenin Günahı dizisinde çalan Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık'ın Dargın şarkısı sözleri ve videosu
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Annenin Günahı dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kendi ayakları üzerinde duran ancak evladı için bir suça karışan annenin hikayesini anlatan dizi, ‘’A Mother’s Guilt’’ adlı diziden uyarlanıyor. Dizinin başrollerinde Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan gibi isimler yer alıyor.

Bir Annenin Günahı dizisinin yeni bölümünde çalan şarkı ise izleyicilerin ilgi odağı oldu. Fragmanda sözleri Emir Can İğrek’e ait olan ‘Dargın’ isimli şarkıyı Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek seslendiriyor.

Emir Can İğrek – Zeynep Bastık ‘Dargın’ sözleri

Benlik bir mesele yoksa

Çıkıyorum hayatından bu akşam derhal

Artık beni kötü hatırla

Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa

Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları

Seni unutmak denen şey göğsümün bıçakları batar, bazen fena

Niye baktın dargın dargın

Neşene ilahlar gibi taptım

Niye baktın dargın dargın

Benlik bir mesele yoksa çıkıyorum zıvanadan

Demişsin ki güzel adamdı

Gülüyorum numaradan

Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları

Seni affetmek denen şey sırtımın bıçakları batar bazen fena

Niye baktın dargın dargın

Neşene ilahlar gibi taptım

Niye baktın dargın dargın




Son Güncelleme: 04.12.2020 18:35
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Anahtar Kelimeler:
Emir Can IğrekZeynep BastıkDargınBir Annenin Günahı
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