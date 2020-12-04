Bir Annenin Günahı dizisinde çalan Emir Can İğrek ve Zeynep Bastık'ın Dargın şarkısı sözleri ve videosu

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Annenin Günahı dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kendi ayakları üzerinde duran ancak evladı için bir suça karışan annenin hikayesini anlatan dizi, ‘’A Mother’s Guilt’’ adlı diziden uyarlanıyor. Dizinin başrollerinde Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan gibi isimler yer alıyor.
Bir Annenin Günahı dizisinin yeni bölümünde çalan şarkı ise izleyicilerin ilgi odağı oldu. Fragmanda sözleri Emir Can İğrek’e ait olan ‘Dargın’ isimli şarkıyı Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek seslendiriyor.
Emir Can İğrek – Zeynep Bastık ‘Dargın’ sözleri
Benlik bir mesele yoksa
Çıkıyorum hayatından bu akşam derhal
Artık beni kötü hatırla
Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa
Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları
Seni unutmak denen şey göğsümün bıçakları batar, bazen fena
Niye baktın dargın dargın
Niye baktın dargın dargın
Benlik bir mesele yoksa çıkıyorum zıvanadan
Demişsin ki güzel adamdı
Gülüyorum numaradan
Güvendiğim şu dağlarda orman yangınları
Seni affetmek denen şey sırtımın bıçakları batar bazen fena
Niye baktın dargın dargın
Neşene ilahlar gibi taptım
Niye baktın dargın dargın