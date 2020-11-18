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Bir Annenin Günahı dizisinde Ali karakterine Alihan Türkdemir hayat veriyor

Başlamasına kısa bir süre kalan Bir Annenin Günahı dizisi ile ilgili araştırmalar devam ederken oyuncular da bir bir açıklanıyor. Son zamanlarda pek çok kişi dizide Ali karakterini merak etmeye başladı. Bir Annenin Günahı bekleyenleri aynı zamanda Ali karakterine hayat veren Alihan Türkdemir'i araştırıyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:38
Bir Annenin Günahı dizisinde Ali karakterine Alihan Türkdemir hayat veriyor
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Oyuncu kadrosu araştırılmaya devam eden Bir Annenin Günahı dizisinde son zamanların en merak edilen Ali karakteri oldu. Bir Annenin Günahı bekleyenleri Ali’yi araştırdığı kadar aynı zamanda Alihan Türkdemir’i de araştırıyor.

Bir Annenin Günahı Ali kimdir?

Suna’nın küçük oğludur. Evin neşe kaynağı olan Ali sanki büyümüşte küçülmüş gibidir. Evde yaşanan sorunlarda Ali’nin bir sözü ile herkes sakinlemektedir. Ali’nin gülümsemesi herkesi mutlu ederken Suna, Ali’nin üzülmesinden korkmaktadır.

Alihan Türkdemir kimdir?


İlk defa Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde şehzade Mustafa olarak oynayan Türkdemir, Pınar Su, Nissan Akülü Araba ve Bonus Aile gibi reklam filmlerinde görev almıştır.

Aynı zamanda filmlerde de görev alan Türkdemir, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Acı Tatlı Ekşi, Hadi Be Oğlum filmlerinde görev almıştır.

Özellikle Dolunay dizisinde Bulut karakteri ile çok sevilen Türkdemir, ekranların aranan çocuk oyuncularındandır.

Alihan Türkdemir görev aldığı yapımlar

  • Bir Annenin Günahı
  • İçten Sesler Korosu
  • Dolunay
  • Evlat Kokusu
  • Muhteşem Yüzyıl: Kösem

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 21:38
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