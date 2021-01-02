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Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman yer aldığı dizi ve film yapımları

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman yer aldığı dizi ve film yapımları haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 02.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:33
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman yer aldığı dizi ve film yapımları
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Ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Annenin Günahı ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı. Yeni dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Zehra oldu.

Bir Annenin Günahı Zehra karakteri

Bir Annenin Günahı dizisinde Zehra Suna’nın kızıdır. Liseli genç bir kız olan Zehra ailesine çok bağlı olmasına karşın sengin olma hayali kuran ve lüks yaşamak isteyen biridir. En yakın arkadaşı Filiz ile sosyal medyada ünlüleri takip eden ve onlar gibi olmak isteyen genç kızın bu istekleri başına dert açacak.

Mina Derman kimdir?

Dizide Zehra karakterine genç oyuncu Mina Derman hayat veriyor. Mina Derman 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu 173 cm boyunda 75 kilodur. MEF okullarından mezun olan Derman Arif Pişkin’den özel oyunculuk dersleri almaktadır. Genç oyuncu daha önce İncir Ağacı dizisinde İnci karakterine hayat vermişti.



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıZehraDizi
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