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Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mina Derman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mina Derman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 30 Ocak 2021 Cumartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:34
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mina Derman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Annenin Günahı ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı. Yeni dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Zehra oldu.

Bir Annenin Günahı Zehra karakteri

Bir Annenin Günahı dizisinde Zehra Suna’nın kızıdır. Liseli genç bir kız olan Zehra ailesine çok bağlı olmasına karşın sengin olma hayali kuran ve lüks yaşamak isteyen biridir. En yakın arkadaşı Filiz ile sosyal medyada ünlüleri takip eden ve onlar gibi olmak isteyen genç kızın bu istekleri başına dert açacak.

Mina Derman kimdir?

Dizide Zehra karakterine genç oyuncu Mina Derman hayat veriyor. Mina Derman 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu 173 cm boyunda 75 kilodur. MEF okullarından mezun olan Derman Arif Pişkin’den özel oyunculuk dersleri almaktadır. Genç oyuncu daha önce İncir Ağacı dizisinde İnci karakterine hayat vermişti.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıZehraDizi
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