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Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Mina Derman kimdir?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Mina Derman kimdir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 28 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:33
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Mina Derman kimdir?
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Ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Annenin Günahı ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizi farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı. Yeni dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Zehra oldu.

Bir Annenin Günahı Zehra karakteri

Bir Annenin Günahı dizisinde Zehra Suna’nın kızıdır. Liseli genç bir kız olan Zehra ailesine çok bağlı olmasına karşın sengin olma hayali kuran ve lüks yaşamak isteyen biridir. En yakın arkadaşı Filiz ile sosyal medyada ünlüleri takip eden ve onlar gibi olmak isteyen genç kızın bu istekleri başına dert açacak.

Mina Derman kimdir?

Dizide Zehra karakterine genç oyuncu Mina Derman hayat veriyor. Mina Derman 2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu 173 cm boyunda 75 kilodur. MEF okullarından mezun olan Derman Arif Pişkin’den özel oyunculuk dersleri almaktadır. Genç oyuncu daha önce İncir Ağacı dizisinde İnci karakterine hayat vermişti.



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıZehraDizi
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