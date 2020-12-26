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Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları

Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Aralık 26 Cumartesi tarihindeki haberimizden Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:29
Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
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Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden en merak edileni olan Bir Annenin Günahı’na katılan yeni bir oyuncu oldu. Dizide Yusuf karakterine hayat verecek oyuncu belli olurken kanal ve dizi ekibi tarafından yapılan açıklamada Yusuf karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandıracak.

Üniversite öğrencisi olan Yusuf zeki ve iyi niyetli birisidir. Okuldan arta kalan zamanlarında ailesine destek olabilmek için çeşitli işlerde çalışan Yusuf ailesine ve sevdiklerine hem maddi hem manevi yönden destek olmaktadır.

Bir Annenin Günahı Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir?

10 Mayısıs 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu 1.77 boyundadır. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümünde okuyan Yazıcıoğlu, oyuncu olmayı dizide figüranlık yapan arkadaşının yanına gittiğinde karar vermiştir. Ümit Çırak Mota Eğitim’de oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Netflix’in Aşk 101 dizisinde görev almıştır ve Afra Saraçoğlu ile sevgilidir.

Mert Yazıcıoğlu görev aldığı diziler

2020 – Bir Annenin Günahı (Yusuf)

2018 – Bir Litre Gözyaşı

Mehmed Bir Cihan Fatihi

Karagül

Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Yazıcıoğlu’nun 1.2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Hesabında 150 gönderisi olan yakışıklı oyuncu dikkat çeken paylaşımlar yapmaktadır.



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:29
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