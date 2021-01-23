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Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:29
Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
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Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden en merak edileni olan Bir Annenin Günahı’na katılan yeni bir oyuncu oldu. Dizide Yusuf karakterine hayat verecek oyuncu belli olurken kanal ve dizi ekibi tarafından yapılan açıklamada Yusuf karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandıracak.

Üniversite öğrencisi olan Yusuf zeki ve iyi niyetli birisidir. Okuldan arta kalan zamanlarında ailesine destek olabilmek için çeşitli işlerde çalışan Yusuf ailesine ve sevdiklerine hem maddi hem manevi yönden destek olmaktadır.

Bir Annenin Günahı Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir?

10 Mayısıs 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen genç oyuncu 1.77 boyundadır. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümünde okuyan Yazıcıoğlu, oyuncu olmayı dizide figüranlık yapan arkadaşının yanına gittiğinde karar vermiştir. Ümit Çırak Mota Eğitim’de oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Netflix’in Aşk 101 dizisinde görev almıştır ve Afra Saraçoğlu ile sevgilidir.

Mert Yazıcıoğlu görev aldığı diziler

2020 – Bir Annenin Günahı (Yusuf)

2018 – Bir Litre Gözyaşı

Mehmed Bir Cihan Fatihi

Karagül

Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Yazıcıoğlu’nun 1.2 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Hesabında 150 gönderisi olan yakışıklı oyuncu dikkat çeken paylaşımlar yapmaktadır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:29
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KimdirBir Annenin GünahıYusufMert Yazıcıoğlu
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