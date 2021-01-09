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Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur (Simay Barlas) kimdir?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur (Simay Barlas) kimdir? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 9 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur (Simay Barlas) kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:36
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur (Simay Barlas) kimdir?
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Kanal D ekranlarında yakın bir tarihte yayınlanacağı ifade edilen Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları hakkında araştırmalar devam ediyor. Filiz Pakman yönetiminde çekilecek olan ve Ahmet Yurdakul tarafından senaryosu yazılacak olan dizide Yağmur karakteriyle ilgili meraklı sorular soruluyor.

Bir Annenin Günahı Yağmur Kimdir?

Dizide ailenin tek çocuğu olan ve babası ile arasında özel bir bağ kulan Yağmur karakteri her zaman dürüstlüğü savunmaktadır. Kendine güveni yüksek olan Yağmur karakteri güzelliği ile de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Babası vefat ettikten sonra hayatı yön değiştiren yağmur karakterini ayağa kaldıran isim Suna’nın oğlu Yusuf olacaktır.

Bir Annenin Günahı dizisinde Yağmur karakterine Simay Barlas hayat vermektedir. Simay Barlas 1988 senesinde doğmuştur. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Barlas ilk defa geçtiğimiz sene yayınlanan Paramparça dizisinde elde etmiştir. 2019 senesinde Dijital Esaret filminde yer alan Barlas son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde Yağmur karakterini canlandırmak için hazırlıklarına devam etmektedir. Aşağıdaki kısımda Simay Barlas’ın daha önce yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

2020 – Bir Annenin Günahı (Yağmur)

2019 – Zalim İstanbul (Damla)

2017 – Adı Efsane (Naz)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde)

2014 – Paramparça (Öykü)



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:36
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Kanal DBir Annenin GünahıYağmurSimay Barlas
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