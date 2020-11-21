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Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas'ın yer aldığı diziler

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 21.11.2020 tarihli Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas'ın yer aldığı diziler haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 21.11.2020 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:35
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas'ın yer aldığı diziler
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Kanal D ekranlarında yakın bir tarihte yayınlanacağı ifade edilen Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncuları hakkında araştırmalar devam ediyor. Filiz Pakman yönetiminde çekilecek olan ve Ahmet Yurdakul tarafından senaryosu yazılacak olan dizide Yağmur karakteriyle ilgili meraklı sorular soruluyor.

Bir Annenin Günahı Yağmur Kimdir?

Dizide ailenin tek çocuğu olan ve babası ile arasında özel bir bağ kulan Yağmur karakteri her zaman dürüstlüğü savunmaktadır. Kendine güveni yüksek olan Yağmur karakteri güzelliği ile de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Babası vefat ettikten sonra hayatı yön değiştiren yağmur karakterini ayağa kaldıran isim Suna’nın oğlu Yusuf olacaktır.

Bir Annenin Günahı dizisinde Yağmur karakterine Simay Barlas hayat vermektedir. Simay Barlas 1988 senesinde doğmuştur. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Barlas ilk defa geçtiğimiz sene yayınlanan Paramparça dizisinde elde etmiştir. 2019 senesinde Dijital Esaret filminde yer alan Barlas son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde Yağmur karakterini canlandırmak için hazırlıklarına devam etmektedir. Aşağıdaki kısımda Simay Barlas’ın daha önce yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.


2020 – Bir Annenin Günahı (Yağmur)

2019 – Zalim İstanbul (Damla)

2017 – Adı Efsane (Naz)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde)

2014 – Paramparça (Öykü)



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:35
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Kanal DBir Annenin GünahıYağmurSimay Barlas
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