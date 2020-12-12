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Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Musa Uzunlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Musa Uzunlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 12 Aralık 2020 Cumartesi günü de gündemde! Siz de Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Musa Uzunlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi için 12 Aralık 2020 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:16
Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Musa Uzunlar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan bir Annenin Günahı dizisinde Sadri karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Sadri’ye Musa Uzunlar hayat vermektedir.

Sadri Kimdir?

Dizide Yağmur’un babası olan ve Yağmur için her şeyi yapmaya hazır olan Sadri, Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Dizide Sadri karakteri iyi kalpli, zeki ve çalışkan bir adamdır.

Musa Uzunlar Kimdir?

1959 yılında Antalya’da dünyaya gelen Musa Uzunlar, Mimar Sinan Üniversitesi’nde tiyatro okumuştur. Çeşitli oyunlarda oyunculuk yapan ve yönetmenlik yapan deneyimli tiyatrocu çok fazla tiyatro oyununda rol almıştır.

Musa Uzunlar Rol Aldığı Yapımlar

  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • Fatmagül’ün Suçu Ne?
  • Şubat
  • Poyraz Karayel
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
SadriBiranneningünahı
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