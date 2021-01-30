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Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Musa Uzunlar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Musa Uzunlar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:16
Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Musa Uzunlar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan bir Annenin Günahı dizisinde Sadri karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Sadri’ye Musa Uzunlar hayat vermektedir.

Sadri Kimdir?

Dizide Yağmur’un babası olan ve Yağmur için her şeyi yapmaya hazır olan Sadri, Yağmur İnşaat’ın sahibidir. Dizide Sadri karakteri iyi kalpli, zeki ve çalışkan bir adamdır.

Musa Uzunlar Kimdir?

1959 yılında Antalya’da dünyaya gelen Musa Uzunlar, Mimar Sinan Üniversitesi’nde tiyatro okumuştur. Çeşitli oyunlarda oyunculuk yapan ve yönetmenlik yapan deneyimli tiyatrocu çok fazla tiyatro oyununda rol almıştır.

Musa Uzunlar Rol Aldığı Yapımlar

  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • Fatmagül’ün Suçu Ne?
  • Şubat
  • Poyraz Karayel
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
SadriBiranneningünahı
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