Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kim kimdir? Kanal D Bir Annenin Günahı dizi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarında yayınlanmak için hazırlıkların devam ettiği Bir Annenin Günahı dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Yönetmenliğini Filiz Pakman’ın üstlendiği ve senaryosu ise Ahmet Yurdakul tarafından yazılan Bir Annenin Günahı dizisindeki karakterlerin kim olduğu merak ediliyor.

Oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay ve Simay Barlas gibi önemli isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı dizisi, yurt dışında yayınlanan A Mother’s Guilty dizisinden ülkemize uyarlanıyor. Diğer yandan dizide kimin hangi karakterleri canlandırdığı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Özge Özberk

Özge Özberk dizide Suna karakterini canlandırıyor. Açtığı küçük balıkçı dükkanında çocuklarıyla geçimini devam ettirmeye çalışan Suna karakteri çocuklarını için çalışmaya devam etmektedir.

Musa Uzunlar

Musa Uzunlar dizide Sadri Güngör karakterine hayat veriyor. Sadri Güngör karakteri ise zenginliği şimdiye kadar harcadığı çabalar ile elde etmiş bir insandır. Onun en çok önem verdiği şey ise ailedir.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu dizide Yusuf karakterini canlandırıyor. Yusuf karakteri annesi gibi hayat dolu biridir ve aynı zamanda evin umududur. Becerikli ve zeki olan Yusuf ailesine destek olabilmek için okuldan kalan zamanlarda çalışmaktadır.

Emre Kınay

Emre Kınay dizide Çetin Alaz karakterini canlandırmaktadır. Hırslı ve aynı zamanda kıskanç bir adam olan Çetin, Sadri’nin çocukluk arkadaşıdır. En büyük amacı ise Sadri’nin sahip olduklarını onun elinden almaktır.

Simay Barlas

Simay Barlas dizide Yağmur Güngör’e hayat vermektedir. Kendine güvenen Yağmur, dürüst ve aynı zamanda çok güzel bir kızdır. Babasıyla kurduğu ilişki çok özeldir bu yüzden babası öldüğünde çok etkilenir.

Pamir Tekin

Pamir Tekin dizide İbrahim Komiser’i oynamaktadır. Sunanın yaşadığı mahalledeki emniyet komiseri olan İbrahim yakışıklı, zeki ve olgundur. Onun hayatı görev arkadaşını bir gece trafik çevirmesinde kaybettikten sonra değişmiştir.

Alihan Türkdemir

Alihan Türkdemir dizide Ali karakterini canlandırmaktadır. Suna’nın en küçük çocuğu olan Ali akıllı ve uslu bir çocuktur. Evin neşe kaynağı olmasıyla birlikte bir o kadar da duygusaldır. Suna’nın hapse girmekten çok korkmasının sebebi de Ali’dir. Ona başkalarının baktığını asla düşünemez bu yüzden başını belaya sokmaktan her zaman kaçınmaya çalışır.

Mina Derman

Mine Derman dizide Zehra karakterini canlandırmaktadır. Suna’nın liseye giden kızı olarak görülen Zehra ailesini çok sevmesine karşın gösterişli bir hayatın hayalini kurmaktadır. Komşuları Bekir’in kızı Filiz onun en yakın arkadaşıdır. Onunla birlikte ünlüleri takip ederek bu fakir hayattan nasıl kurtulabileceklerini düşünmektedirler.