Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kim kimdir?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Bir Annenin Günahı yarın akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi severler yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Yönetmen koltuğunda Filiz Pakman’ın yer aldığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul’un kaleme aldığı dizinin başrolünde Özge Özberk yer alacak. Dizide yer alacak oyuncular ve karakterleri şu şekilde;

Özge Özberk

Dizide Suna karakterini canlandıran güzel oyuncu küçük bir balıkçı dükkanını işletmektedir. Çocuklarıyla birlikte yaşayan ve onlar için mücadele eden Suna çocuklarına iyi bir hayat sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.

Musa Uzunlar

Dizide Sadri karakterine hayat verecek olan usta oyuncu dizide zengin bir aile babasıdır. Çok çalışmış ve istediklerini elde etmiş olan Sadri Güngör için en önemli şey ailedir.

Mert Yazıcıoğlu

Yusuf karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, dizide Suna’nın oğludur. Yusuf annesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerinde çalışmaktadır.

Emre Kınay

Dizide Çetin Alaz karakterine hayat veren usta oyuncu hırslı ve kıskanç biridir. Sadri’nin çocukluk arkadaşı olan Çetin’in Sadri’nin hayatını kıskanmakta ve onun elindekilerini almanın peşindedir.

Simay Barlas

Dizide Yağmur Güngör karakterine hayat veren genç oyuncu kendine güvenen, dürüst biridir. Yağmur babasına özel bir şekilde bağlı olması nedeniyle babasının vefatından çok etkilenmiştir.

Mina Derman

Dizide Zehra karakterine hayat veren genç oyuncu Suna’nın kızıdır. Zenginlik ve gösteriş meraklısı olan Zehra ailesini çok sevse de zengin olmanın hayalini kurarak bu hayattan kurtulmak istemektedir.