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Bir Annenin Günahı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Bir Annenin Günahı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 12.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:49
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
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Dizi Hakkında

Kanal D'de yayınlanacak yeni ulusal dizilerden birisidir. Yüksel Aksu, Limon Film dizisinin yönetmeni olsa da senaryosu Ahmet Yurdakul tarafından yazılmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mehmet Aslantuğ, Simay Barlas gibi oyuncular rol almaktadır. Dizi, Filipin televizyon dizisi Mother's Guilt, veya Hanggang Saan'ın uyarlamasıdır. Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Bir Annenin Günahı Konusu

Dizinin konusu bir kadının mücadelesi, çocuğunun mutluluğu için her şeyi düşünen bir annenin vermiş olduğu mücadeleleri anlatıyor. İşlemediği bir suçu işlemekle suçlanan ve hapse atılan annenin haklı mücadelesinden haberdar edilecek. "Bir Annenin Günahı" dizisinde, iki çocuklu bekar bir annenin yaşam mücadelesini anlatan, oğlunun ameliyat olması için para arayan bir annenin karışmış olduğu bir suçun ardından aşkı ve mücadelesi anlatılacak. Ayaklarının üzerinde duran ancak çocuğunun sağlığı için suç işleyen bir annenin dramı ve iki gencin aşk hikayesi bu gerçekle sınanacaktır.

Bir Annenin Günahı Oyuncuları ve Karakterleri

Özge Özberk – Suna

Musa Uzunlar

Emre Kınay

Mert Yazıcıoğlu

Simay Barlas

Pamir Pekin

Alihan Türkdemir

Dizi Fragmanı




Son Güncelleme: 12.12.2020 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıKanal DDizi
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