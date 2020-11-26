Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor, hangi üniversitede?

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve ekranların en çok sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Bir Annenin Günahı dizisi vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Bir Annenin Günahı dizisinin nerede çekildiğini merak ediyor.

Bir Annenin Günahı Çekim Yeri

Bir Annenin Günahı dizisi bir üniversitenin kampüsünde çekilmektedir. Vatandaşlarımız Bir Annenin Günahı dizisinin hangi üniversitede çekildiğini merak etmektedir. Dizide geniş ve büyük sınıflar dikkat çekiyor. Bu üniversite İstanbul Üniversitesi olarak açıklandı. Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri için koronavirüs salgınından dolayı bu üniversite kiralandı.

Bir Annenin Günahı dizisi çok yakın bir zamanda Kanal D ekranlarında olacak. Bir Annenin Günahı dizisi çekim yerleri henüz belli olmasa da biz az çok tahmin edebiliyoruz. Yağmur ve Sadri’ye ait olan yalı da İstanbul’da Beykoz’da bulunan bir yalı olarak dikkat çekiyor. Dizi genel olarak hastane, fırın ve balıkçıda geçmektedir.