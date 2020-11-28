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Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 28.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:23
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?
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Kanal D ekranlarında yayınlanmasına hazırlanılan Bir Annenin Günahı dizisi tanıtım fragmanlarının paylaşılması ile birlikte dizi dünyasının gündemine geldi. Zengin oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan dizinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği merak edilenler arasında yer aldı.

Bir Annenin Günahı Nerede Çekiliyor?

Kanal D ekranlarında yakın bir tarihte yayınlanacağı ifade edilen Bir Annenin Günahı dizisinin çekimlerinin bir süredir devam ettiği biliniyor. Ancak dizi çekimlerinin hangi mekanlarda yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmadığı aktarılıyor. Ancak pek çok dizi gibi Bir Annenin Günahı dizisi için de pek çok oyuncunun yaşamakta olduğu İstanbul ilinin tercih edildiği tahmin ediliyor.

Limon Film tarafından ortaya konan ve A Mothers Guilt yabancı dizisinde uyarlanan Bir Annenin Günahı dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanlarına bakıldığında çekimlerde ormanlık alanların ve bir üniversitenin kullanıldığı görülüyor.

Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Ayça İnci ve Didem İnselel gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin çekim yerlerinin yakında belli olacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:23
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıKanal D
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