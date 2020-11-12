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Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Bir Annenin Günahı 1. bölümden tanıtım fragman yayınlandı

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden olan Bir Annenin Günahı dizisi merak uyandırmaya başladı. Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin konusu nedir? Dizinin oyuncuları kimlerden oluşuyor? Dizinin fragmanı izleyiciler tarafından nasıl karşılandı?

12 Kasım 2020 Perşembe 19:18
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Bir Annenin Günahı 1. bölümden tanıtım fragman yayınlandı
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Limon Film’in yapımcılığında yer aldığı Bir Annenin Günahı dizisi yakın zamanda Kanal D ekranlarında yer alacak. Filipin dizisinden uyarlama olan dizinin başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin yer alıyor.

Bir Annenin Günahı dizisinin ilk bölümü 21 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Tek başına yaşam mücadelesi veren ve evladı için bir suça karışmak zorunda kalmış olan bir annenin hayatını anlatmaktadır.

BİR ANNENİN GÜNAHI AFİŞİ YAYINLANDI


Başrollerinde i Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin bulunduğu dizinin afişi yayınlandı.

Bir Annenin Günahı Konusu

Dizide iki çocuk annesi olan bir kadının kendi başına verdiği hayat mücadelesini konu alıyor.

Bu mücadele sırasında cinayete karışmak zorunda olan anne gerçekleri gün yüzüne çıkarmak zorundadır.

İşlemiş olduğu suçun altında ezilen anne bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacaktır.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Bir Annenin GünahıDiziKanal D
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