Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yeni kanalı Kanal D ile ekranlara dönecek

Yeni dizi olarak açıklanan Bir Annenin Günahı ile ilgili beklenmedik bir açıklama geldi. Kanal D tarafından yapılan paylaşıma göre kanalı kesin olmayan dizinin adresi Kanal D oldu.

Yönetmen koltuğunda Filiz Pakman’ın oturduğu Ahmet Yurdakul’un ise senaristliğini yaptığı Bir Annenin Günahı dizisi oyuncu kadrosunda Özge Özberk gibi ünlü isimler bulunuyor.

Dizinin oyuncuları arasında Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Onuryay Evrentan, Ayça İnci, Alihan Türkdemir ve Nefise Karatay gibi isimler bulunurken oyuncular Kanal D’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

Mart ayından beri çekimlerine devam eden Bir Annenin Günahı dizisi ilk olarak FOX TV ile anlaşsa da pandemi nedeni ile çekimlere ara verilmiş daha sonrasında ise yapımcılar ve FOX yetkilerinin arasında gerçekleşen görüşmeler ile yollar ayrılmıştı. Dizinin yeni adresi ise Kanal D oldu.

Bir Annenin Günahı dizisi A Mother’s Guilt dizisinden uyarlanmaktadır.