Bir Annenin Günahı Dizisi Ne Kadar Reyting Aldı? Ne Zaman Belli Olacak?

Ekranlar karşısına yeni çıkan Bir Annenin Günahı adlı dizinin ne kadar reyting aldığı herkes tarafından merak konusu olmuştur.

Bir Annenin Günahı Ne Kadar Reyting Aldı?

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacaktır. Bir Annenin Günahı dizisinin ne kadar reyting aldığının sonuçları dizinin tutup tutmadığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Uzun zamandan beri tanıtım videoları yayınlanan dizi Cumartesi günü ekranlara çıkacaktır.

Bir Annenin Günahı Dizisinin Kadrosunda Kimler Var?

Geniş bir kadroya sahip olan dizinin kadrosu herkes tarafından merak konusudur. İşte dizinin kadrosu şu şekildedir: Özge Özberk (Suna),Musa Uzunlar (Sadri Güngör),Mert Yazıcıoğlu (Yusuf),Emre Kınay (Çetin Alaz),Simay Barlas (Yağmur Güngör),Pamir Pekin (İbrahim Komiser),Nefise Karatay (Nazan Güngör),Gökçe Özyol (Bekir),Onuryay Evrentan (Şükran),Alihan Türkdemir (Ali),Emir Çiçek (Kazım),Ümmü Putgül (Neriman),Ayça İnci (Meral),İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman),Mina Derman (Zehra),Deniz Ertürk (Filiz),Esra Gönen bulunmaktadır.

Bir Annenin Günahı Reytingi Ne Durumda? Dizi Tuttu Mu?

Dizinin izlenme oranları hakkında yarın sabah saat 11.00’den sonra belli olması beklenmektedir. Cumartesi günü yayınlanmasından dolayı dizinin reyting alması beklenmektedir. Çünkü diğer günlerde dizi yayınlanma sayısı daha azdır.