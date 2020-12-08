İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay'ın hayatı

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Nazan'a Nefise Karatay hayat vermektedir. Nazan, Sadri'nin eşidir.

08 Aralık 2020 Salı 22:05
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay'ın hayatı
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Nazan karakterine Nefise Karatay hayat vermektedir.

Nazan Kimdir?

Dizide Nazan Sadri’nin eşidir. Çetin ile arasında bir şeyler olan Nazan, Sadri’nin yarattığı boşluk duygusunu onunla doldurmaktadır.

Nefise Karatay Kimdir?

1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen ve ilk olarak Number One’da program sunana Nefise Karatay, 1997 yılında ise Miss Turkey ikincisi olmuştur. Nefise Karatay’ın ilk oyunculuk deneyimi ise 1996 yılında Mirasyediler dizisi ile olmuştur. Ayrıca Yeni Hayat, Avcı 2001, Kurşun Asker, Çılgın Yuva, Üç Kadın, Meçhule Gidenler, Hayat Kavgam, Otel Divane gibi pek çok yapımda rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BiranneningünahıNazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket

Popüler Haberler

Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay'ın hayatı
Bir Annenin Günahı Yağmur kimdir? Simay Barlas hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı Kahraman Kimdir? Hüseyin Turunç Kimdir?
Bir Annenin Günahı tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta yayınlanacak?
Bir Annenin Günahı dizisi ne kadar reyting aldı? Ne zaman belli olacak?
Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim oyuncularından Damla Makar Kimdir?
2021'de Çin nüfusu ne kadar oldu?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek vizyon tarihi açıklandı!
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
27. Dönem POMEM 8 bin polis memuru alımı başvuruları başladı
Palu ailesi olayında son durum ne? Palu ailesi neden yeniden yargılanıyor? Palu ailesi olayı nedir?
İsmail YK yeni şarkısı çikolatam'ın şarkı sözleri ve youtube klibi izle
2020-2021 senesi meslek lisesi stajyer öğrencilerinin alacakları maaş belli oldu mu?
Okullar Ne Zaman Tatil Olacak? 2019 Yaz Karne Tatili Hangi Tarihte Başlayacak? Karne Günü 3 Aylık Yaz Tatili Başlangıcı
Bir Zamanlar Çukurova Gaffur kimdir? Gaffur karakterinin eşi Kimdir? Gaffur'un boyu kaç cm?
Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler
İyi Aile Babası dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Ecrin Su Çoban)
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Sol Yanım dizisi çekim yerleri
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.