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Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay nereli, yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay nereli, yaşı kaç? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:34
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay nereli, yaşı kaç?
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine kimin hayat vereceği merak edilmektedir. Dizide Nazan karakterine Nefise Karatay hayat vermektedir.

Nazan Kimdir?

Dizide Nazan Sadri’nin eşidir. Çetin ile arasında bir şeyler olan Nazan, Sadri’nin yarattığı boşluk duygusunu onunla doldurmaktadır.

Nefise Karatay Kimdir?

1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen ve ilk olarak Number One’da program sunana Nefise Karatay, 1997 yılında ise Miss Turkey ikincisi olmuştur. Nefise Karatay’ın ilk oyunculuk deneyimi ise 1996 yılında Mirasyediler dizisi ile olmuştur. Ayrıca Yeni Hayat, Avcı 2001, Kurşun Asker, Çılgın Yuva, Üç Kadın, Meçhule Gidenler, Hayat Kavgam, Otel Divane gibi pek çok yapımda rol almıştır.



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
NazanBiranneningünahı
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