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Bir Annenin Günahı dizisi Nazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Bir Annenin Günahı dizisi Nazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Bir Annenin Günahı dizisi Nazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:41
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Dizide önemli bir yere sahip olacak Nefise Karatay ise Nazan karakterine hayat verecek.

Bir Annenin Günahı Nazan kimdir?

Nazan, eşi Sadri’nin sürekli iş gezilerine çıkması ve kendisini boşlaması nedeni yalnızlık çekmektedir. Zarif ve bir o kadarda güzel olan Nazan Sadri’nin böyle davranmasından hoşnut değildir.

Kendini yalnız hissetmesinin sebebi ise Çetin’in tavırları ve konuşmalarıdır. Nazan’ı elde edebilmek için elinden gelen her şeyi yapan Çetin, sonunda istediğini başararak Nazan ile yasak bir ilişkiye başlar. Nazan Sadri’yi sevse de bu birlikteliğe evet demiştir.

Çetin’in yanında kendini güçlü ve değerli hissettiği için bu birlikteliğe evet diyen Nazan’ın en büyük korkusu ise Sadri’nin bu ilişkiyi öğrenmesidir. Nazan’ın bir diğer korkusu ise Yağmur’un bu ilişkiyi öğrenecek olmasıdır.  

Nefise Karatay kimdir?

26 Nisan 1976 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Karatay, mankenlik, sunuculuk ve oyunculuk yapmaktadır.

İlk defa 1996 yılında Tatlı Kaçaklar dizisi ile ün kazanan Karatay daha sonrasında Avcı dizisinde görev almıştır.

Türkiye’de asıl ününe Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ahu Toros rolü ile kavuşan Karatay o günden beri filmlerde ve dizilerde oynamaktadır.

Nefise Karatay görev aldığı diziler

  • Bir Annenin Günahı
  • Kurtlar Vadisi: Pusu
  • Çılgın Yuva
  • Uy Başuma Gelenler
  • Beşik Kertmesi
  • Yeni Hayat
  • Avcı
  • Tatlı Kaçıklar

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:41
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KimdirNazanNefise KaratayBir Annenin Günahı
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