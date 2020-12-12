İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Hüseyin Turunç'un hayatı!

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Hüseyin Turunç'un hayatı! haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 12.12.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:46
Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Hüseyin Turunç'un hayatı!
Takip Et:

Ekranların merak edilen dizisi Bir Annenin Günahı oyuncuları araştırılmaya devam ederken en merak edilen isim Kahraman karakteri oldu. Kahraman karakteri merak edilirken karaktere hayat veren Hüseyin Turunç’ta araştırılmaya başlandı.

Bir Annenin Günahı Kahraman kimdir?

Yusuf ile birlikte Hukuk fakültesi öğrencisi olan Kahraman çok eğlenceli ve komik birisidir. Kahraman okul harçlığını çıkarmak için okuldan sonra fırında çalışmaktadır. Kilosu nedeni ile sınıfında ki kızların kendisi ile dalga geçmesi üzerine rahatsız olmaya başlamıştır.

Hüseyin Turunç kimdir?

1 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelen Turunç aslen Gazianteplidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun olan Turunç ilk olarak Eskişehir Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. Daha sonrasında Haldun Dormen tiyatrolarında görev alan Turunç sahne deneyimi alarak dizilerde görev almaya başlamıştır. 1.85 boyunda olan Turun. 110 kilodur.



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Turunç KimdirKahramanBir Annenin Günahı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Hüseyin Turunç'un hayatı!
Çocukluk dizisi Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisindeki Cevher karakteri kimdir? Cengiz Bozkurt nereli, yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin'in yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri Kimdir? Utku Ateş dizideki rolü ve hayatı
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay yer aldığı dizi ve film yapımları
Bir Annenin Günahı dizisi Çetin karakteri kimdir? Emre Kınay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı!
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler'in hayatı!
18 Mayıs 2019 Cumartesi Reyting sonuçları: Gülbin Tosun Bir Aile Hikayesi Güldür Güldür Survivor Yarışında Lider Kim?
İncir Reçeli 3 filmi ne zaman çıkacak? Halil Sezai müjdeyi verdi!
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Fox TV Öğretmen dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
7256 Kanun borç yapılandırması hangi borçları içeriyor, borç yapılandırması başvurusu nasıl yapılır?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Simay Barlas kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisine katılan İlayda Çevik kimdir? Balca karakteri kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Mina Derman nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.