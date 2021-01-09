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Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hüseyin Turunç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hüseyin Turunç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 09.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:47
Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hüseyin Turunç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Ekranların merak edilen dizisi Bir Annenin Günahı oyuncuları araştırılmaya devam ederken en merak edilen isim Kahraman karakteri oldu. Kahraman karakteri merak edilirken karaktere hayat veren Hüseyin Turunç’ta araştırılmaya başlandı.

Bir Annenin Günahı Kahraman kimdir?

Yusuf ile birlikte Hukuk fakültesi öğrencisi olan Kahraman çok eğlenceli ve komik birisidir. Kahraman okul harçlığını çıkarmak için okuldan sonra fırında çalışmaktadır. Kilosu nedeni ile sınıfında ki kızların kendisi ile dalga geçmesi üzerine rahatsız olmaya başlamıştır.

Hüseyin Turunç kimdir?

1 Ocak 1990 tarihinde dünyaya gelen Turunç aslen Gazianteplidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun olan Turunç ilk olarak Eskişehir Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. Daha sonrasında Haldun Dormen tiyatrolarında görev alan Turunç sahne deneyimi alarak dizilerde görev almaya başlamıştır. 1.85 boyunda olan Turun. 110 kilodur.



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:47
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