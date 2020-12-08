İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler

İlk bölümü yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde yer alan İbrahim Komiser'in kim olduğu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dizide İbrahim Komiser rolünü canlandıran Pamir Pekin hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

08 Aralık 2020 Salı 22:06
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Takip Et:

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Bir Annenin Günahı’ ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği dizisinin yönetmen koltuğunda Filiz Gülmez Pakman otururken, senaryosunu ise Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan kaleme alıyor.

Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu ve Emre Kınay’ın yer aldığı yapımın ilk bölümünde İbrahim Komiser karakterini oynayan Pamir Pekin hakkında bilgiler merak ediliyor.

Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir?

İlk bölümü ile ekran serüvenine başlayan Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim Komiser karakterini Pamir Pekin canlandırmaktadır. İbrahim komiser, Suna’nın olduğu mahallede görev yapmaktadır. Kendisi gibi polis bir kadınla evlenmiş ancak eşi şehit olmuştur. Hayatını işine ve iki çocuğuna adayan İbrahim, Suna ile tanıştıktan sonra ona aşık olur.

Pamir Pekin, 31 Mayısıs 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Pekin, bir süre modellik yapmış ardından da dizi ve filmlerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Pamir Pekin’in rol aldığı yapımlar

Ekranların tanındık yüzlerinden biri olan başarılı oyuncu Pamir Pekin, birçok dizi ve filmde rol almıştır. 

Komiser Nevzat (2007)

Vurgun (2008)

Havalimanı: İyi Uçuşlar (2008)

Parmaklıklar Ardında (2009)

Lale Devri (2010)

Keskin Bıçak (2010)

İbreti Alem (2012)

Güzel Çirkin (2013)

Muhteşem Yüzyıl (2014)

Gönül İşleri (2015)

İlişki Durumu: Karışık (2015)

Gülümse Yeter (2016)

Hayat Şarkısı (2017)

Tutsak (2017)

Yuvamdaki Düşman (2018)

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pamir PekinBir Annenin GünahıKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket

Popüler Haberler

Bir Annenin Günahı dizisini hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay'ın hayatı
Bir Annenin Günahı Yağmur kimdir? Simay Barlas hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı Kahraman Kimdir? Hüseyin Turunç Kimdir?
Bir Annenin Günahı tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta yayınlanacak?
Bir Annenin Günahı dizisi ne kadar reyting aldı? Ne zaman belli olacak?
Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim oyuncularından Damla Makar Kimdir?
2021'de Çin nüfusu ne kadar oldu?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek vizyon tarihi açıklandı!
2019 TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekiliş sonuçları açıklandı!
Zabıt Katibi olmanın şartları nelerdir? Zabıt Katipleri 2020 yılında ne kadar maaş alırlar?
Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık kimir? Kaç yaşındadır? İlker Ayrık hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi Mine kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi
27. Dönem POMEM 8 bin polis memuru alımı başvuruları başladı
Sol Yanım dizisinin yayınlanan tanıtımlarında Serra karakteri beğenileri topladı!
İyi Aile Babası dizisi Ecrin Su Çoban kimdir?
Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)
İyi Aile Babası dizisi hangi diziden uyarlamadır?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım nerede çekiliyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.