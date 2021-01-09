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Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin doğum tarihi

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin doğum tarihi haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 9 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:54
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin doğum tarihi
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Kanal D’nin yeni dizisi ‘Bir Annenin Günahı’ ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği dizisinin yönetmen koltuğunda Filiz Gülmez Pakman otururken, senaryosunu ise Özlem Atasoy ile Yeşim Aslan kaleme alıyor.

Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu ve Emre Kınay’ın yer aldığı yapımın ilk bölümünde İbrahim Komiser karakterini oynayan Pamir Pekin hakkında bilgiler merak ediliyor.

Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir?

İlk bölümü ile ekran serüvenine başlayan Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim Komiser karakterini Pamir Pekin canlandırmaktadır. İbrahim komiser, Suna’nın olduğu mahallede görev yapmaktadır. Kendisi gibi polis bir kadınla evlenmiş ancak eşi şehit olmuştur. Hayatını işine ve iki çocuğuna adayan İbrahim, Suna ile tanıştıktan sonra ona aşık olur.

Pamir Pekin, 31 Mayısıs 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Pekin, bir süre modellik yapmış ardından da dizi ve filmlerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Pamir Pekin’in rol aldığı yapımlar

Ekranların tanındık yüzlerinden biri olan başarılı oyuncu Pamir Pekin, birçok dizi ve filmde rol almıştır. 

Komiser Nevzat (2007)

Vurgun (2008)

Havalimanı: İyi Uçuşlar (2008)

Parmaklıklar Ardında (2009)

Lale Devri (2010)

Keskin Bıçak (2010)

İbreti Alem (2012)

Güzel Çirkin (2013)

Muhteşem Yüzyıl (2014)

Gönül İşleri (2015)

İlişki Durumu: Karışık (2015)

Gülümse Yeter (2016)

Hayat Şarkısı (2017)

Tutsak (2017)

Yuvamdaki Düşman (2018)

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:54
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Kanal DBir Annenin GünahıPamir Pekin
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