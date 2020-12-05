İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler

Gündemi bir süredir meşgul eden Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 05.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:44
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı dizisinde İbrahim karakterine kimin hayat vereceği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide İbrahim karakterine Pamir Pekin hayat vermektedir.

İbrahim dizide iki çocuğunun annesini kaybeden ve onlara bakan bir adamdır. Suna’dan hoşlanan İbrahim, komiserlik yapmaktadır.

Pamir Pekin Kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pamir Pekin Marmara Üniversitesinde Ekonomi okumuştur. Modellik de yapan Pekin, ilk olarak İyi Uçuşlar dizisinde rol almıştır. Sonrasında Komiser Nevzat ve Parmaklıklar Ardında dizilerinde oynayan oyuncu, Hayat Şarkısı dizisi ile tanınır hale gelmiştir.

Pamir Pekin Rol Aldığı Yapımlar

  • İyi Uçuşlar
  • Komiser Nevzat
  • Vurgun
  • Parmaklıklar Ardında
  • Lale Devri
  • Tozlu Yollar
  • Güzel Çirkin
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Gönül İşleri
  • İlişki Durumu: Karışık
  • Gülümse Yeter
  • Keskin Bıçak
  • Yuvamdaki Düşman
  • Tutsak
  • Hayat Şarkısı
  • Bir Annenin Günahı

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IbrahimBiranneningünahı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?

Popüler Haberler

BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2020 AGİ kimlere verilir?
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Elektronik eşya severlere müjde! Media Markt büyük cuma indirimleri başladı!
Atv canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 yenilikleri ve özellikleri neler? İşte yeni işletim sistemi özellikleri
Acil nakit ihtiyacım var! Hemen en hızlı 1000 TL kredi veren banka var mı?
2021 Günler ne zaman uzamaya başlar, ne zaman uzayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir, ruhsat almak için gerekli belgeler nelerdir?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç hakkında bilgiler
2020 kesin onaylı kredi veren bankalar ve kredi şartları
Çocukluk dizisi Nene kimdir? İpek Çiçek'in yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.